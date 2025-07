La strage di via Caravaggio a Napoli quei tre morti ammazzati rimasti senza giustizia

La strage di via Caravaggio a Napoli rappresenta un altro emblema di casi irrisolti in Italia. Con il doppio pedaggio di essere stata anche colpevolmente dimenticata. Come se quella famiglia sterminata fosse stata archiviata senza piĂą appello. La strage di via Caravaggio: 50 anni fa. Secondo la ricostruzione, la strage avvenne nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 1975 all’incirca tra le ore 23:00-23:30 e le 5 del mattino, al quarto piano del n. 78 di via Michelangelo da Caravaggio, nella parte alta del quartiere Fuorigrotta, nell’abitazione delle vittime. Furono uccisi, prima colpiti alla testa con un oggetto contundente mai identificato e, successivamente, feriti alla gola con un coltello da cucina, Domenico Santangelo, 54 anni, rappresentante di commercio, ex capitano di lungo corso ed ex amministratore condominiale, la sua seconda moglie Gemma Cenname, 50 anni, ostetrica ed ex insegnante, e la figlia di lui, Angela Santangelo, 19 anni, impiegata dell’Inam, nonchĂ© il loro cane, uno Yorkshire terrier di nome Dick, soffocato con una coperta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La strage di via Caravaggio a Napoli, quei tre morti ammazzati rimasti senza giustizia

In questa notizia si parla di: strage - caravaggio - napoli - quei

La nuova storia di Indagini, sul caso irrisolto di via Caravaggio a Napoli; Assassino senza volto: il giallo della strage di via Caravaggio tra errori giudiziari e indagini senza fine; La strage di via Caravaggio e il mistero dei reperti scomparsi.

CARAVAGGIO, A NAPOLI - Fino al 2 novembre “Capodimonte Doppio Caravaggio” è un'occasione unica per ammirare l’Ecce Homo di Madrid, l’ultimo capolavoro ad essere entrato nel corpus del pittore, eccezionalmente in dialogo acc ... Si legge su 9colonne.it

Caravaggio arriva a Napoli, Ecce Homo di Madrid in mostra al Museo Capodimonte - A Napoli la mostra «Capodimonte Doppio Caravaggio», dal 24 luglio al 2 novembre, sarà un'occasione unica per ammirare l'Ecce Homo di Madrid, l'ultimo capolavoro ... Lo riporta msn.com