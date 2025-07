La stima ‘clandestina’ dei danni della guerra dei 12 giorni all’Iran | per Israele fino a 20 miliardi

di Giacomo Gabellini Sebbene la censura militare precluda qualsiasi possibilità di formulare un bilancio preciso dei danni subiti allo Stato ebraico durante la “guerra dei 12 giorni” con l’Iran, la diffusione “clandestina” delle prime notizie delinea un quadro generale piuttosto preoccupante per Israele. Tra gli obiettivi colpiti figurano laboratori di ricerca scientifica come il Weizmann Institute di Rehovot e il centro Soroka di Beersheva, edifici militari come la sede del Mossad e il complesso del Ministero della Difesa israeliano, siti economicamente e logisticamente cruciali come la Borsa diamantifera di Tel Aviv, le raffinerie di Haifa e Ashdod, il porto di Haifa, l’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La stima ‘clandestina’ dei danni della guerra dei 12 giorni all’Iran: per Israele fino a 20 miliardi

In questa notizia si parla di: clandestina - danni - guerra - giorni

“In Parlamento abbiamo salvato il Fondo Sociale Europeo dall’aggressione delle destre. La politica dei due forni del partito Popolare? Esce sconfitta da questi giorni. Meloni ha fondato un gruppo per sostenere Ursula Von der Leyen, ora quel gruppo è il princi Vai su Facebook

La stima ‘clandestina’ dei danni della guerra dei 12 giorni all’Iran: per Israele fino a 20…; Carabinieri in azione in contrasto alla ricerca clandestina di vestigia della Grande Guerra; Ricerche clandestine di reperti della Prima Guerra Mondiale (FOTO): perlustrazione in volo dei carabinieri.