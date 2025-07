Macherio fa scuola in Italia nel recupero delle dispersioni di metano, diventando un caso studio a livello nazionale per le tecnologie impiegate e per i benefici ambientali ed economici che ne derivano. È stata realizzata in paese la prima sperimentazione in assoluto di ricompressione del gas metano in area urbana, per riassorbirlo e reimmetterlo nella rete di distribuzione, evitando qualsiasi emissione in atmosfera, come accade ad esempio in occasione di lavori sulle condutture. L’innovativa esperienza è stata portata avanti dall’azienda Vps Italy in collaborazione con RetiPiù, la società del gruppo A2A che si occupa della distribuzione del gas sul territorio, e la ditta Cubogas del gruppo Snam, che produce il macchinario necessario per questo tipo di intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sperimentazione a Macherio. Addio alle dispersioni di metano