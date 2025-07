La sostituzione soprannaturale perfetta sta per lasciare netflix | ecco come guardarla prima che scompaia

supernatural: un caposaldo della televisione statunitense in via di uscita. Con una carriera durata quindici stagioni, Supernatural si è affermato come uno dei serial più iconici e longevi della rete CW, conquistando un vasto pubblico e lasciando un’impronta indelebile nel panorama delle serie fantasy e horror. A partire da agosto 2025, questa produzione storica sarà disponibile su Netflix solo fino a una determinata data, poiché diversi contenuti AMC stanno per essere rimossi dalla piattaforma streaming. La presenza di Supernatural nel catalogo Netflix sta per terminare, creando così l’opportunità di scoprire o riscoprire altre produzioni con tematiche simili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

