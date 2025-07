La sinistra sul carro di Macron | pressing pro Pal sul governo

L’Italia deve seguire la Francia. Questa la linea della sinistra, salita immediatamente sul carro di Emmanuel Macron dopo l’annuncio del presidente transalpino di riconoscere la Palestina come Stato. Pd, M5s, Avs e +Europa sono in pressing sul governo e in particolare sul ministro degli Esteri Antonio Tajani, reo di non assumere una posizione “chiara e coraggiosa” come quella di Parigi. Ma il governo tiene la barra dritta, mettendo da parte le polemiche strumentali. "L'Italia è per la soluzione due popoli e due Stati” ha ricordato Tajani: “Ma il riconoscimento del nuovo stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

