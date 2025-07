La signora in giallo avrà un remake | chi sarà la nuova Jessica Fletcher

La signora in giallo è una delle serie più conosciute e amate del piccolo schermo, un titolo perfetto per un recupero estivo. Perfetto per gli amanti delle storie à la Agatha Christie, La signora in giallo ha fatto il suo debutto in tv nel 1984 ed è andata in onda fino al 1996, per un totale di 263 episodi, tutti incentrati sulla scrittrice Jessica B. Fletcher, interpretata dall'iconica Angela Lansbury. Ex insegnante di inglese e vedova, Jessica Fletcher vive nella cittadina immaginaria di Cabot Cove, dove cerca di vivere una vita tranquilla a dispetto del successo ottenuto come scrittrice di gialli di enorme riscontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La signora in giallo avrà un remake: chi sarà la nuova Jessica Fletcher

CANALE 5: LA SIGNORA IN GIALLO “RIVIVE” NELLA NUOVA SERIE CON VANESSA INCONTRADA - Canale 5 non è solo show, reality e turcate ma anche serie italiane. Tra le più attese della prossima stagione c’è da tenere d’occhio una fiction liberamente ispirata alla mitica Signora in Giallo.

Jamie Lee Curtis sarà Jessica Fletcher nel reboot della «Signora in giallo» Vai su X

