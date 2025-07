La serie TV di Wolfenstein è in sviluppo presso Amazon con il produttore di Fallout

La storica saga videoludica Wolfenstein si prepara a invadere il piccolo schermo: Amazon MGM Studios ha confermato lo sviluppo ufficiale di una serie TV ispirata ai celebri sparatutto in prima persona, con il supporto creativo di Kilter Films, la casa di produzione responsabile del recente successo di Fallout su Prime Video. Il progetto vedrà Patrick Somerville – già autore di Maniac, Station Eleven e The Leftovers – nel ruolo di creatore, sceneggiatore e showrunner, sotto la sua etichetta chaoticgood.tv. Variety ha segnalato che anche se i dettagli sulla trama sono ancora top secret, la sinossi ufficiale rilasciata da Amazon è lapidaria quanto evocativa: “La storia di uccidere nazisti è senza tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - La serie TV di Wolfenstein è in sviluppo presso Amazon con il produttore di Fallout

