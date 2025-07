La segreteria regionale del Partito Democratico torna a Sigonella | No alla guerra da Sicilia venti di pace

I venti di guerra nel Mediterraneo non si arrestano. E il Pd siciliano ritorna a Sigonella, a due passi dalla base statunitense per ribadire, ancora una volta, che la Sicilia è terra di pace, luogo di incontro tra culture e di confronto tra i popoli."La Sicilia non deve, e non vuole, essere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pd, in Sicilia Barbagallo riconfermato segretario ma è guerra interna: una parte dei dem diserta il congresso - Il Pd siciliano celebra il congresso ma parte del partito si arrocca sull’Aventino. Non accenna a placarsi la polemica scoppiata nei mesi scorsi all’interno dei dem siciliani.

Sigonella e Muos, interrogazione di Lidia Adorno (M5S): "La Sicilia non sia base di guerra” - "La Sicilia non può e non deve diventare nè bersaglio nè base per operazioni belliche internazionali.

“La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. Così come siamo l'unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri” ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di D Vai su Facebook

Pd, prima riunione della segreteria a Sigonella per dire ‘no’ alla guerra - PALERMO – Si terrà venerdì 25 luglio, alle 17, la prima riunione della nuova segreteria regionale del Pd Sicilia. Da livesicilia.it

Assessore Siracusa, smantellare basi Usa in Sicilia - "La base americana di Sigonella e il Muos rendono la Sicilia bersaglio strategico per le forze che si oppongono alla follia sanguinaria di Israele, follia sostenuta da America e Unione Europea. Scrive ansa.it