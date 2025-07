La segreteria regionale del Partito Democratico torna a Sigonella | No alla guerra da Sicilia venti di pace

I venti di guerra nel Mediterraneo non si arrestano. E il Pd siciliano ritorna a Sigonella, a due passi dalla base statunitense per ribadire, ancora una volta, che la Sicilia è terra di pace, luogo di incontro tra culture e di confronto tra i popoli."La Sicilia non deve, e non vuole, essere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pd, in Sicilia Barbagallo riconfermato segretario ma è guerra interna: una parte dei dem diserta il congresso - Il Pd siciliano celebra il congresso ma parte del partito si arrocca sull’Aventino. Non accenna a placarsi la polemica scoppiata nei mesi scorsi all’interno dei dem siciliani.

Sigonella e Muos, interrogazione di Lidia Adorno (M5S): "La Sicilia non sia base di guerra” - "La Sicilia non può e non deve diventare nè bersaglio nè base per operazioni belliche internazionali.

Sigonella e Muos, interrogazione di Adorno (M5S): "La Sicilia non sia base di guerra" - "La Sicilia non può e non deve diventare nè bersaglio nè base per operazioni belliche internazionali.

A Sigonella, Barbagallo riunisce la segreteria del Pd: “No alla guerra” - E il Pd siciliano ritorna a Sigonella, a due passi dalla base statunitense per ribadire, ancora una volta, che la Sicilia è terra di ... Secondo livesicilia.it

Pd, segreteria regionale a Sigonella. Barbagallo: “No alla guerra, dalla Sicilia venti di pace” - La riunione si è svolta in un luogo altrettanto simbolico: l'hotel Sigonella Inn, una struttura confiscata alla mafia e che si trova proprio di fronte il presidio Usa. Riporta ilsicilia.it