La Scuola italiana deve rifare la Maturità

Nelle ultime settimane l’esame di maturità è finito al centro delle polemiche dopo che alcuni studenti si sono rifiutati di sostenere la prova orale dell’esame di Stato. «Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere. Arrivederci», avrebbe detto il 19enne Gianmaria Favaretto alla commissione esaminante del suo liceo, lo scientifico Fermi di Padova. Favaretto è stato il primo maturando in Italia a decidere di boicottare l’orale come forma di protesta, avendo già in tasca i crediti formativi necessari per ottenere il diploma. Nessun comportamento impulsivo. Come ha spiegato lo stesso ragazzo in un’intervista rilasciata a Il Mattino di Padova, la sua è stata una scelta consapevole, dettata da una riflessione profonda sul significato dell’istruzione e sul sistema di valutazione scolastica. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La Scuola italiana deve (ri)fare la Maturità

