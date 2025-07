La scuola in festa all’Arena Premiati i traguardi raggiunti impegno e valori protagonisti

Un applauso lungo e spontaneo ha dato il via, ieri sera, alla “ Cerimonia dei traguardi ” all’Arena Francesca da Rimini. Circa 170 ragazze e ragazzi, freschi di diploma, sono stati i protagonisti dell’evento con cui l’Amministrazione comunale ha voluto riconoscere non solo i risultati scolastici, ma il cammino affrontato, le difficoltĂ superate, la crescita personale e collettiva. A colpire, sin da subito, è stato lo sguardo dei protagonisti: emozionati, qualcuno visibilmente commosso, molti accompagnati dai genitori, che hanno vissuto con loro — a volte in punta di piedi, altre con preoccupazione — il lungo percorso che li ha condotti fino al traguardo della maturitĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scuola in festa all’Arena. Premiati i traguardi raggiunti, impegno e valori protagonisti

La scuola in festa all’Arena. Premiati i traguardi raggiunti, impegno e valori protagonisti.

La scuola in festa all'Arena. Premiati i traguardi raggiunti, impegno e valori protagonisti - Cerimonia per i 170 diplomati delle superiori, celebrati non solo i voti, ma il cammino, l'impegno e il valore delle relazioni.