La Russia replica alla censura italiana dei suoi artisti | continueremo ad accogliere gli artisti italiani

Una risposta che merita di essere presa in considerazione È arrivata la risposta del Cremlino alla vergognosa censura italiana ai danni di artisti russi, in primis Gergiev (ma non solo lui). La Russia fa sapere che - così leggiamo su Ansa.it - resta aperta agli artisti italiani.

Mosca, 'la Russia rimane aperta agli artisti italiani' - La Russia rimane "aperta agli artisti italiani " nonostante la cancellazione del concerto del direttore d'orchestra russo Valery Gergiev alla Reggia di Caserta.

