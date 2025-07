La Roma guarda a Raspadori per rinforzare l’attacco | Gasperini approva

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di un profilo offensivo capace di garantire imprevedibilitĂ e soluzioni tra le linee. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano di Radio CRC, tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Frederic Massara c’è anche Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, che avrebbe giĂ incassato la piena approvazione di Gian Piero Gasperini. Un profilo tecnico che piace. Raspadori rappresenta l’identikit ideale per la nuova Roma targata Gasperini: rapido, tecnico, capace di agire da seconda punta o ala sinistra, con intelligenza tattica e propensione al dialogo nello stretto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma guarda a Raspadori per rinforzare l’attacco: Gasperini approva

