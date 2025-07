La rivoluzione del Piano | I bus a piazza d’Armi Piazza Ugo Bassi liberata

Il piano di Zinni per modificare la viabilitĂ e la fruibilitĂ del Piano. Non è una ripetizione, quanto l’idea del vicesindaco e assessore con delega alla mobilitĂ accennata ieri in consiglio comunale rispondendo a una interrogazione solo in parte collegata. La riflessione ad alta voce in aula da parte sua è legata alla possibilitĂ di spostare il terminal bus attuale di piazza Ugo Bassi in piazza d’Armi, liberando lo spazio attuale dei cosiddetti toroidi per la socialitĂ e l’anima commerciale del quartiere. Il tema dell’interrogazione urgente era quello della pericolositĂ per i pedoni che attraversano sulle prime strisce pedonali di corso Carlo Alberto, posizionate pochi metri dopo l’incrocio con via Lotto, a causa della velocitĂ dei veicoli, specie quelli che scendono da via delle Grazie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione del Piano: "I bus a piazza d’Armi. Piazza Ugo Bassi liberata"

In questa notizia si parla di: piazza - piano - armi - bassi

Stop al riarmo, associazioni e partiti in piazza al Pantheon contro il piano Ue: “Fermare le politiche bellicistiche” - Oltre 250 sigle tra associazioni, sindacati e partiti si troveranno domani, 10 maggio, al Pantheon di Roma per dire stop al Rearm.

Piazza Arringo a pezzi, riqualificazione al via dopo l’estate. Il piano dell’Arengo - Ascoli Piceno, 7 maggio 2025 – Tra buche e mattonelle rotte, ormai, non si può più attendere: la ripavimentazione di piazza Arringo è divenuta una priorità .

Vetrine illuminate ed eventi in piazza, Spasso in Ravenna lancia il nuovo piano per il centro con Mediatip - Le vetrine illuminate, le piazze animate da eventi, il centro storico come spazio condiviso da vivere tutto l’anno.

“Il piano di riarmo al 5% del PIL accettato da Giorgia Meloni è irricevibile. Primo: di questa montagna di euro, il 70% finisce nei negozi americani, che si tengono la tecnologia. Quindi aumenta la dipendenza. Secondo: quello che ci facciamo in casa, ciascuno l Vai su Facebook

L’ultima trovata di Trump: inviare armi a Kiev a spese della Nato e degli europei; Armi a Kiev, offre Trump e paghiamo noi europei. Ecco come; Due tentati furti in pochi giorni: Facevo due passi con il cane.

La rivoluzione del Piano: "I bus a piazza d’Armi. Piazza Ugo Bassi liberata" - Non è una ripetizione, quanto l’idea del vicesindaco e assessore con delega alla mobilità accennata ieri in consiglio comunale ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Torna la riqualificazione di piazza d'Armi, ma tutto va a rilento - Piazza D’Armi fa parte di una strategia di rafforzamento ambientale nell’area ovest della città, assieme e SeiMilano e all’ex Trotto, che porterà alla città altri 600 mila metri quadrati ... Come scrive ilfoglio.it