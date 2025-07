La rivelazione di Laporta | Vicini ad un principio d’accordo tra Uefa e Super League Stiamo dialogando

La rivelazione clamorosa di Laporta, presidente del Barcellona: «Vicini ad un principio d’accordo tra Uefa e Super League. Stiamo dialogando». Negli ultimi incontri tra Joan Laporta, presidente del Barcellona, e Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, si è parlato non solo della posizione del club catalano in relazione alla violazione del Fair Play Finanziario, ma anche del futuro della Super League. In un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, Laporta ha rivelato che le discussioni tra il Barcellona e la UEFA sono giunte a un principio d’accordo, portando una speranza di risoluzione per la controversa questione della Super League. 🔗 Leggi su Internews24.com

