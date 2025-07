La riapertura del duomo Il vescovo Palmieri | | Un regalo agli ascolani per la festa del Patrono

"Un bel regalo agli ascolani per la festa del Patrono". Così il vescovo Gianpiero Palmieri annuncia la riapertura del duomo, che avverrà domani, in occasione della ricorrenza di Sant’Anna che, da tradizione, dà il via alle celebrazioni in onore di Sant’Emidio. Sono infatti terminati i lavori di recupero, risanamento e consolidamento delle navate laterali. Il cantiere era stato aperto nel dicembre 2023, poi la cattedrale era stata chiusa al culto lo scorso gennaio per permettere di eseguire in sicurezza i lavori alla navata centrale ad opera dell’impresa Gaspari Gabriele. Nei giorni scorsi, sono state smontate le impalcature svelando finalmente una struttura completamente restaurata e rinforzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La riapertura del duomo. Il vescovo Palmieri:: "Un regalo agli ascolani per la festa del Patrono"

