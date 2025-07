La regina Camilla sembra più giovane | a chi fa pensare il nuovo look

Gli anni passano ma non pesano sull'aspetto della regina Camilla. Al contrario, sebbene abbia festeggiato il suo 78esimo compleanno la scorsa settimana, la moglie di re Carlo sembra ringiovanita. Possibile che si sia concessa un trattamento di bellezza per la grande occasione come ipotizza il Mirror? Nessuno può escluderlo. A suggerire un'ipotesi alternativa è una somiglianza che non è passata inosservata tra la sovrana e la nuora, la principessa Kate Middleton. I fan più attenti, scrive il tabloid, hanno notato un cambiamento d'immagine che donerebbe a Camilla un aspetto più giovanile.   In particolar modo, a finire sotto la lente d'ingrandimento sono le sopracciglia della regina, che nelle ultime fotografie appaiono più scure e definite del solito e hanno spinto un esperto a ipotizzare che se le sia fatte tatuare per ottenere risultati duraturi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La regina Camilla "sembra più giovane": a chi fa pensare il nuovo look

In questa notizia si parla di: camilla - regina - sembra - giovane

