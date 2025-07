La rara fotografia di un buco nero mentre divora una stella | gli scatti del telescopio Hubble

Un buco nero intermedio, avvistato nella galassia NGC 6099, sta divorando gas e stelle: una scoperta che aiuta a capire l’evoluzione dei giganti cosmici al centro delle galassie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tempesta cosmica da un buco nero supermassiccio: Tor Vergata in prima linea nella scoperta astrofisica - Una tempesta colossale scatenatasi al di fuori di un buco nero supermassiccio: è quanto ha rivelato Resolve, il nuovo spettrometro ad altissima risoluzione nei raggi X a bordo del satellite XRISM, nel contesto di una missione spaziale guidata dall’agenzia spaziale JAXA (Giappone), con la.

Individuato un raro buco nero di massa intermedia VIDEO - Individuato un nuovo possibile buco nero di massa intermedia, un oggetto molto raro che rappresenta l'anello di congiunzione tra i buchi neri di massa stellare e quelli supermassicci (ANSA) ... Secondo ansa.it

Individuato un buco nero di massa intermedia - Il telescopio spaziale Hubble e l’osservatorio a raggi X Chandra hanno individuato quello che potrebbe essere un buco nero di massa intermedia: un oggetto estremamente raro nell’universo. Lo riporta media.inaf.it