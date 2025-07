La ragazza di 17 anni e i morsi dell’ex violento | Il braccialetto elettronico non funziona

Una ragazza di 17 anni non può piĂą uscire di casa. PerchĂ© l’ex fidanzato, cittadino straniero di pochi anni piĂą grande di lei, la perseguita: «Mi ha detto che mi ammazza». Il tribunale di Firenze ha emesso nei confronti dell’uomo un divieto di avvicinamento. E ha disposto per lui il braccialetto elettronico. Che però non funziona. «Le volte in cui lui si è avvicinato non ha mandato alcuna segnalazione», racconta la ragazza al Quotidiano Nazionale. E qualche giorno fa lui è andato a cercarla all’uscita di scuola: «Prima mi ha chiesto con chi fossi fidanzata e poi mi ha dato un morso sul collo». I referti. 🔗 Leggi su Open.online

