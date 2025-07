La promozione di Santa Rosa è avvilente quattro manifesti a Roma e post sui social del Comune

Navette gratuite per il centro storico di Viterbo anche a Santa Rosa 2025. Lo conferma la sindaca Chiara Frontini durante il consiglio comunale rispondendo a un'interrogazione urgente del consigliere d'opposizione Andrea Micci (Lega) che ha chiesto delucidazioni sul piano e le strategie che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

