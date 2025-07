Scopri cosa accade a La Promessa: Leocadia e Ángela in rotta di collisione tra passioni pericolose, inganni e desideri proibiti. Anticipazioni che ti lasceranno senza fiato. La tenuta de La Promessa è un labirinto di silenzi, verità nascoste e desideri in conflitto. Ogni stanza nasconde un intricato gioco di pupille e sospiri, dove gioielli ingannevoli ostentano bellezza e veleno in egual misura. Tutto è costruito su menzogne, lettere che svelano inganni, e promesse fatte sotto la luna che scintilla di incertezza. Curro ed Ángela si fronteggiano in una battaglia di cuori, ciascuno convinto del proprio destino. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - La Promessa anticipazioni: Leocadia sfida Ángela nella soap dei segreti