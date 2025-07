La probabilità di avere un figlio maschio o femmina è davvero al 50%? Spoiler | no

Se hai tre figli dello stesso sesso, non è (solo) un caso. Quante volte, di fronte a una famiglia “tutta maschi” o “tutta femmine”, si sente dire: “State cercando il fiocco rosa (o azzurro)?” oppure “È destino che vi vengano tutti così!”. A metà tra la battuta e la pressione sociale, queste frasi nascondono una domanda reale: la probabilità di avere figli di un sesso o dell’altro è davvero del 50%? Secondo un nuovo studio pubblicato su Science Advances e condotto dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health, la risposta è: non proprio. Analizzando oltre 146.000 gravidanze attraverso i dati dello storico Nurses’ Health Study, i ricercatori hanno scoperto che alcuni fattori — come l’età materna e il sesso dei figli precedenti — possono influenzare le probabilità alla nascita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

