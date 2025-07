la principessa anna a piedi nudi a un evento reale e segue la regola di elisabetta

Da sempre umile e vicina ai sudditi. La Principessa reale non ha esitato a restare scalza in una delle sue recenti uscite. La sorella di Re Carlo si è tolta i tacchi in segno di rispetto mentre faceva visita alla Wellingborough District Hindu Association (WDHA) per consegnare all’ente benefico il King’s Award for Voluntary Service. E un dettaglio ha lasciato tutti di sorpresa, rivelando che la 75enne segue ancora la vecchia regola di sua madre, l’amata Regina Elisabetta. Principessa Anna senza scarpe e con i collant color carne. La Principessa Anna ha visitato la Wellingborough District Hindu Association (WDHA) per consegnare il King’s Award for Voluntary Service. 🔗 Leggi su Dilei.it

