La prima casa degli astronauti sulla Luna sarà italiana parola di Urso

La prima vera casa degli astronauti sulla Luna sarà italiana. A costruirla sarà Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), grazie a un contratto firmato con l'Agenzia Spaziale Italiana per la progettazione preliminare del modulo Mph (Multi-Purpose Habitat), un habitat mobile destinato a diventare il primo insediamento umano permanente sulla superficie lunare. "Con il modulo Mph, l'Italia realizzerà la prima vera casa per la permanenza degli astronauti sulla Luna: un habitat mobile, dedicato alla ricerca scientifica e all'esplorazione. Questo è il risultato di una visione politica chiara: fare dell'Italia una potenza spaziale", ha affermato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e autorità delegata alle Politiche spaziali e aerospaziali.

Spazio, Urso: "la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà italiana" - "Con il modulo MPH, l'Italia realizzerà la prima vera casa per la permanenza degli astronauti sulla Luna: un habitat mobile, dedicato alla ricerca scientifica e all'esplorazione.

Sarà made in Italy la prima casa sulla Luna - la Repubblica - Il primo domicilio "stabile" sulla Luna sarà al polo sud del nostro satellite, e la prima casa dell'umanità su un altro corpo celeste sarà made in Italy.