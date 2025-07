La portaerei americana Ford naviga intorno all?Italia il messaggio alla flotta russa ma con qualche problema a bordo

Mentre la Russia si esercita nel Mare di Barents con oltre 150 navi da guerra schierate gli Stati Uniti mostrano i muscoli nel Mediterraneo. La missione della portaerei a propulsione nucleare Uss. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - La portaerei americana Ford naviga intorno all?Italia, il messaggio alla flotta russa (ma con qualche problema a bordo)

