La piaga del gioco d’azzardo Decolla il progetto ‘Game over’ | In prima linea per i giovani

Si chiama ‘ Game Over ’ il progetto integrato, promosso da Nuovo Circondario Imolese, Ausl di Imola e realizzato dalla fondazione ‘Nuovo Villaggio del Fanciullo’, per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Un percorso alimentato dal finanziamento di oltre 52mila euro dal fondo regionale per attivitĂ di sensibilizzazione, cultura e formazione contro le insidie del gioco compulsivo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunitĂ sugli effetti devastanti di una delle moderne piaghe sociali per sviluppare un approccio piĂš consapevole e responsabile. Una serie di strumenti concreti di prevenzione, e di supporto alle persone coinvolte o a rischio, per contribuire alla tutela della salute pubblica e per rafforzare l’impegno delle istituzioni e di altre realtĂ partner. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - La piaga del gioco d’azzardo. Decolla il progetto ‘Game over’: "In prima linea per i giovani"

