La partita di calcio finisce a coltellate | grave un ragazzo di 15 anni a Napoli

AGI - Una 'partitella' tra coetanei, la lite, le coltellate. Sono le 20.20 di ieri quando i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono stati chiamati nel camping Liternum a via Foce vecchia. Tante le persone ad accogliere i militari dell'Arma in un clima non facile. Poco prima un ragazzino di 15 anni era stato accoltellato all'addome ed era stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dai primi accertamenti, è emerso che, dopo una partita di calcio, c’è stata un'accesa discussione tra ragazzini ospiti della struttura e che uno di questi ha estratto un coltello per poi ferire la vittima. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La partita di calcio finisce a coltellate: grave un ragazzo di 15 anni a Napoli

In questa notizia si parla di: partita - calcio - coltellate - anni

Aggressione durante la partita di calcio under 17: un genitore finisce in ospedale - Si sarebbero scagliati contro la tifoseria avversaria aggredendo persino il genitore di un giocatore, finito in ospedale.

Modena-Brescia: Analisi e Pagelle della Partita di Calcio - GAGNO 6 Sulle due reti non ha colpe eccessive, bravo ad immolarsi sul tentativo ravvicinato di Moncini con una parata che rimanda solamente di qualche minuto il pari degli ospiti.

Greggio applaude la Juve: «Con l’arrivo di Tudor gioca a calcio e fa la sua partita. A Bologna ha dato il massimo e…» - di Redazione JuventusNews24 Greggio: «Con l’arrivo di Tudor la Juve gioca a calcio». Il commento dopo il pareggio di Bologna.

- Ucciso a 22 anni a coltellate in centro a Rovigo - Chi era Amine, la giovane vittima dell'accoltellamento. Grave un 30enne. #rovigo #sicurezza #accoltellamento Vai su Facebook

La partita di calcio finisce a coltellate: grave un ragazzo di 15 anni; Lite durante la partita di calcio in un camping, accoltellato quindicenne nel Napoletano; Bergamo, rissa tra ultras in zona stadio: accoltellato a morte uomo di 26 anni, arrestato un 19enne.

Lite durante la partita di calcio in un camping, accoltellato quindicenne nel Napoletano - Il ragazzino è stato operato operato d'urgenza per la perforazione del fegato. Secondo quotidiano.net

Napoli, 15enne accoltellato durante una lite in una partita di calcio: fegato perforato, è grave. Arrestato un ragazzo di 18 anni - È accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un 18enne è stato arrestato ... Segnala msn.com