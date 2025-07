La nuova era dei sex toys porta la firma di Harry Styles

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Un tempo le rockstar si limitavano a lanciare profumi. Poi sono arrivate quelle che firmavano collezioni di smalti. E poi c’è Harry Styles, che ha scelto di spingersi oltre — con piĂą audacia e rompendo tutti gli schemi. Con il lancio della linea Pleasing Yourself (estensione del brand nato nel 2021 come marchio genderless di smalti, skincare e moda), il cantante britannico non si limita a vendere sex toys, ma vuole riscrivere le regole del piacere, trasformando il desiderio personale in un diritto estetico e, soprattutto, finalmente liberato da ogni vergogna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La nuova era dei sex toys porta la firma di Harry Styles

In questa notizia si parla di: harry - styles - toys - porta

“Incredibile pensare che il nuovo Papa, nel suo primo giorno di pontificato, abbia visto Harry Styles”: il cantante tra la folla - Tra coloro che sono accorsi in massa in piazza San Pietro per seguire l’elezione del nuovo Papa, Leone XIV, c’era anche qualcuno che ha fatto battere il cuore dei suoi fan.

Harry Styles ha indossato questo cappellino cult per assistere all’elezione di Papa Leone XIV - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.

Anche Harry Styles a San Pietro per l’elezione di Papa Leone XIV - (Adnkronos) – Occhiali scuri, baffetto (trend del momento), un po' di barba e un cappellino grigio con la scritta 'Techno is my boyfriend'.

Harry Styles lancia la sua linea di sex toys; Harry Styles oltre la musica, lancia una linea di… sex toys: “Pleasing Yourself”; Emma grande fan di Harry Styles: vuole in regalo il sex toy che il suo idolo ha lanciato sul mercato.

Emma grande fan di Harry Styles: vuole in regalo il sex toy che il suo idolo ha lanciato sul mercato - Harry Styles ha lanciato sul mercato col suo brand un vibratore e un lubrificante. fanpage.it scrive

Harry Styles lancia una linea di sex toys, ma i fan hanno una richiesta: "Scrivi il nuovo album" - Harry Styles ha una sorpresa per i suoi fan: non è un nuovo album ma... Come scrive alfemminile.com