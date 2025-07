La notte del fuoco | Quaracchi distrutti i rimessaggi Trovati tre inneschi è incendio doloso

Firenze, 25 luglio 2025 – Il giorno dopo il devastante incendio che ha squarciato la tarda serata di giovedì in via San Piero a Quaracchi le conseguenze sono decisamente ancora ben visibili. Basta una semplice occhiata per capire che i danni provocati all'interno dei tre rimessaggi edili raggiungibili da una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, viabilità tra l'altro poco agevole, sono enormi. A andare a fuoco sono stati infatti diversi automezzi, baracche, camion, cassette in plastica (decine e decine accatastate l'una sull'altra) ma anche elementi in metallo e rifiuti. Solo l'azione tempestiva dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco potesse ulteriormente propagarsi e attaccare anche altri mezzi presenti in zona: la 'vicinanza' delle fiamme è ben comprensibile da una tenda di copertura bruciata in più punti e ridotta a brandelli.

