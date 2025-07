La mossa anti dazi del governo | un miliardo di euro all’agricoltura

Utilizzando la procedura di urgenza, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge collegato alla Legge di Bilancio che destina all’agricoltura un ulteriore miliardo di euro Si chiama ColtivaItalia un  disegno di legge molto particolare, che si va a sommare agli undici giĂ previsti nella prossima Legge di bilancio, collegato alla prossima Manovra economica, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo prevede uno stanziamento di un miliardo di euro per il sistema agricolo e la creazione di un fondo specifico da 300 milioni, destinato a comparti in sofferenza come cereali, soia e zootecnia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - La mossa anti dazi del governo: un miliardo di euro all’agricoltura

In questa notizia si parla di: miliardo - euro - agricoltura - mossa

Kallas: L'Ue verserà un miliardo di euro all'industria militare ucraina - Leopoli, 9 mag. (askanews) - Visita a Leopoli per l'Alta rappresentante della politica estera Ue, Kaja Kallas, che ha annunciato lo sblocco di un miliardo di euro a favore dell'industria della difesa ucraina per aiutare lo sforzo bellico contro la Russia, e la nascita di un tribunale per i crimini di aggressione contro l'Ucraina perché "nessuno resti impunito".

L’America’s Cup 2027 a Napoli: un impatto economico da un miliardo di euro - L’America’s Cup 2027 sarà ospitata da Napoli, la prima volta per l’Italia con il più antico e affascinante trofeo velico del mondo.

Ue destina un miliardo di euro alle aziende di armamenti ucraine - L'Ue si è impegnata a erogare un miliardo di euro dai proventi dei beni russi congelati alle aziende di armamenti ucraine, nell'ambito del suo sostegno a Kiev nella lotta contro l' invasione di Mosca.

Ddl agricoltura, un miliardo per proteggersi dai dazi; A sorpresa NewPrinces compra Carrefour Italia: nasce un gigante italiano da 6,9 miliardi; Stangata sul made in Italy, dai farmaci all'agricoltura: i dazi Usa possono costarci 35 miliardi.

Ddl agricoltura, un miliardo per proteggersi dai dazi - Il governo investe un miliardo in agricoltura con il ddl ColtivaItalia per rafforzare filiere agricole, sostenere i giovani e ridurre l’impatto dei dazi internazionali ... Come scrive quifinanza.it

Ddl “ColtivaItalia”, in arrivo 1 miliardo per l’agricoltura: ecco cosa prevede - Ad annunciare il via libera al provvedimento è stato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Si legge su tg24.sky.it