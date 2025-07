La morte in Ucraina di Artiom Naliato

Ucraina, morto un altro italiano al fronte: ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato - Di origini ucraine, il giovane era stato adottato da una famiglia di Tribano (Padova) e nel 2022 aveva scelto di imbracciare le armi per difendere il suo Paese

«Se dovessi morire là , morirei da eroe». In questa frase, pronunciata quasi sottovoce prima di partire, c’è tutta la determinazione di Artiom Naliato, 21 anni, ucraino di nascita e italiano d’adozione, morto in un bombardamento mentre combatteva in Ucraina per Vai su Facebook

