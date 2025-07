La morte di Erika Ferini Strambi nessuna violenza evidente

I primi risultati dell'autopsia non chiariscono il giallo della morte di di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, nel Milanese. Dall'esame non emergono segni evidenti di violenza come coltellate o colpi d'arma da fuoco e la scatola cranica è integra. Sono invece state riscontrate fratture costali compatibili con un incidente, dal momento che la sua Mini Cooper con i pedali modificati per consentire di guidarla nonostante la sua disabilità era finita in un fossato e l'impatto potrebbe aver causato le fratture. Troppe anomalie caratterizzano però la fine tragica della 53enne che era scomparsa nella notte tra il 5 e 6 luglio, dopo una serata trascorsa in un bar karaoke di Segrate (Milano) ed era stata trovata a 200 metri dalla sua vettura, finita nel fossato.

La serata di karaoke, l’incontro con un uomo misterioso e la borsa sparita: cosa sappiamo della morte di Erika Ferini Strambi - Il ritrovamento del corpo senza vita di Erika Ferini Strambi, 53 anni, nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, ha aperto un’indagine complessa e carica di interrogativi.

L'auto nel fossato e l'uomo misterioso. Cosa non torna nella morte di Erika - È avvolta nel mistero la morte di Erika Ferini Strambi, la 53enne ritrovata senza vita in un campo a Pantigliate giovedì pomeriggio, nell'hinterland milanese, dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa lo scorso 7 luglio.

Morte Erika Ferini Strambi: l’ipotesi dell’incontro con un uomo - Il ritrovamento del corpo in uno spazio del boschetto che sembrava come una sorta di alcova e la posizione del cadavere, che è stato individuato in posizione supina, ha fatto sorgere negli investigatori un'ipotesi.

