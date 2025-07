La morte di Dj Godzi e gli ospedali al collasso | così la droga manda in tilt Ibiza

La Guardia Civil ha spiegato in un comunicato che il dj napoletano Michele Noschese sarebbe morto a Ibiza a causa della " continua assunzione di stupefacenti ". Proprio sull'isola spagnola, e poco prima del decesso del producer italiano, era scattato l'allarme per l'eccessivo utilizzo delle sostanze stupefacenti. Il New York Times aveva infatti dedicato un lungo approfondimento sul sistema sanitario locale messo a dura prova dalle " chiamate per droga " provenienti dalle discoteche pi√Ļ famose della nota meta vacanziera. " Ci sono giorni in cui siamo cos√¨ impegnati che difficilmente riusciamo a fermarci per mangiare o prendere un caff√® ", ha spiegato Pablo Roig, un tecnico di ambulanze di 47 anni, al quotidiano statunitense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - La morte di Dj Godzi e gli ospedali al collasso: cos√¨ la droga manda in tilt Ibiza

In questa notizia si parla di: ibiza - morte - godzi - ospedali

Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo - Sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulla morte di dj Godzi, il 35enne napoletano Michele Noschese, deceduto all'alba di sabato 19 luglio nella sua casa di Ibiza, dopo una festa.

Giallo sulla morte di Michele Noschese, dj Godzi scomparso a Ibiza a 35 anni - Roma, 21 luglio 2025 ‚ÄstGiallo a Ibiza sulla morte di Michele Noschese. Il dj producer napoletano, ¬†35 anni, √® scomparso nella notte tra venerd√¨ e sabato in circostanze ancora tutte da chiarire.

‚ÄúTroppo rumore‚ÄĚ: cosa non torna nella morte di Michele Noschese, in arte Godzi, il dj italiano amatissimo a Ibiza - Il mondo della musica elettronica internazionale √® in lutto per la scomparsa di Michele Noschese, conosciuto nell‚Äôambiente come DJ Godzi, morto a soli 35 anni nella notte tra venerd√¨ 18 e sabato 19 luglio 2025 a Ibiza.

Dj Godzi, Borrelli (AVS): 'Servono verit√† e giustizia. Presento interrogazione‚ÄĚ ¬ęLa morte di Michele Noschese, in arte dj Godzi, avvenuta in circostanze ancora oscure a Ibiza, desta profonda preoccupazione e richiede chiarezza immediata. Alla luce delle gravi Vai su Facebook

Ci associamo alla richiesta di verit√† del padre di Michele Noschese, in arte Dj Godzi, morto a Ibiza in circostanze tutte da chiarire. Va fatta piena luce su quanto avvenuto al nostro connazionale e su come la polizia spagnola sta conducendo le indagini. √ą davv Vai su X

La morte di Dj Godzi e gli ospedali al collasso: così la droga manda in tilt Ibiza; Michele Noschese, morto a Ibiza il dj italiano Godzi | Dubbi sul coinvolgimento della Guardia civil, il padre: Si tratta di un omicidio; Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo.

La morte di Dj Godzi e gli ospedali al collasso: così la droga manda in tilt Ibiza - Ma l'elevato consumo di sostanze stupefacenti sull'isola sta creando enormi problemi al sistema sanitario loca ... Si legge su ilgiornale.it

Dj Godzi morto a Ibiza, una vicina: «Svegliata dalle urla, Michele era fuori di sé» - «Alle otto del mattino sono stata svegliata da alcuni colpi e urla, e quando sono uscita in giardino ho visto che c'erano una quindicina di persone che urlavano, e poi ho visto ... Secondo ilmattino.it