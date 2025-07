La montagna è allo stremo ma i turisti non hanno colpe per salvarla servono limiti

Michil Costa, albergatore ambientalista: “Sì al numero chiuso, ai passi vietati alle auto e ai posti letto contingentati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “La montagna è allo stremo ma i turisti non hanno colpe, per salvarla servono limiti”

In questa notizia si parla di: montagna - stremo - turisti - colpe

“La montagna è allo stremo ma i turisti non hanno colpe, per salvarla servono limiti”; Cittadinanza, il ddl arriva alla CameraLega: Nessun agevolazione agli immigrati.

“La montagna è allo stremo ma i turisti non hanno colpe, per salvarla servono limiti” - Michil Costa, albergatore ambientalista: “Sì al numero chiuso, ai passi vietati alle auto e ai posti letto contingentati” ... Riporta repubblica.it

Non solo il caldo: in montagna i turisti inesperti richiano l'ipotermia ... - Non solo il caldo: in montagna i turisti inesperti richiano l'ipotermia anche in estate Stefano Trinchi, medico del Soccorso alpino e speleologico: «Parliamo di ipotermia quando la temperatura ... Da ilmessaggero.it