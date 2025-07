Torniamo al racconto di Fei-Fei Li, perchĂ© quello che le succede nel 2012 ricorda da vicino quello che sta succedendo in questi mesi. «In un ennesimo scherzo del destino, lo stile di calcolo preferito dalle reti neurali è simile sotto il profilo funzionale alla tipologia usata nel rendering grafico dei videogiochi, un’industria da miliardi di dollari che era stata il motore dell’avanzamento e della commercializzazione di hardware personalizzato dagli anni Novanta e aveva alimentato la crescita di megabrand come Nvidia, l’azienda leader del settore. Nel 2012, questo hardware – processori specializzati noti come “unitĂ di elaborazione grafica” (graphic processing unit o GPU) – era diventato accessibile ai consumatori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La metafora del gettone ci aiuta a capire perché l’IA consuma così tanta energia