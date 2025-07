La mente dell’intelligence israeliana dietro le app che usiamo

Dall'editing fotografico ai giochi, passando per le mappe di navigazione, i taxi e i filtri per le chiamate, centinaia di applicazioni per dispositivi Android e Apple, tra le più scaricate al mondo, sono state sviluppate da ex membri dell'intelligence militare israeliana, anche se la maggior parte degli utenti non ne è consapevole. Imprenditoria "segreta" Un ruolo cruciale nel panorama dell'innovazione israeliana lo svolge l'Unità 8200, l'equivalente della National Security Agency statunitense, cui è affidata la guerra elettronica. Istituita negli anni Cinquanta riunendo le prime squadre di intelligence e di esperti in crittografia formate dopo la nascita dello Stato di Israele nel 1948, le sue attività spaziano dal data mining, alla cybersicurezza fino agli attacchi ai più sofisticati dispositivi tecnologici, anche grazie allo sviluppo di programmi propri.

