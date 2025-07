La Link fa passi avanti Il rettore | nessun confronto | Basta politica dell’attesa

L’iter di accreditamento per lo sbarco della Link University a Macerata è in corso, ma l’ateneo privato si è già mosso. A villa Cola è apparso un totem della Link che, dunque, sembra già aver individuato una sede precisa in città . E ora chi si era opposto alla possibilità torna alla carica. "Non possiamo accettare che Comune e Regione spalanchino le porte a un ateneo privato i cui vertici sono stati condannati invece di investire sull’università pubblica con istruzione di qualità e accessibile a tutti – dicono i Giovani democratici –. Abbiamo due eccellenze, Unimc e Unicam, che meritano risorse, sostegno e potenziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

