La libertà di scelta la nuova dignità del lavoro per i giovani

Le nuove generazioni – Millennial e Gen Z – stanno disegnando una propria concezione del lavoro. Non si tratta più solo di stipendio o carriera lineare, ma di flessibilità, benessere e allineamento con i propri valori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La libertà di scelta, la nuova dignità del lavoro per i giovani

"Donne, lavoro e famiglia - Libertà di scegliere" a Lecco - Sabato 10 maggio alle ore 10:30, presso Palazzo Falck in piazza Garibaldi a Lecco, si terrà il convegno "Donne, lavoro e famiglia - Libertà di scegliere", promosso da esponenti del centrodestra con l’obiettivo di proporre una riflessione concreta su pari opportunità, valorizzazione del ruolo.

La maggioranza ha presentato un testo base che disciplina il fine vita, affrontando un tema molto delicato, sul quale solo il Parlamento, che ha la competenza legislativa primaria, può intervenire. Parliamo della libertà e della dignità di ogni persona

