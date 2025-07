La lettera di Macron ad Abbas per la pace e sicurezza di tutti

Signor presidente, con lettera del 9 giugno 2025, avete comunicato alla Francia e al Regno dell'Arabia Saudita la volontà dell'Autorità palestinese di porre fine alla guerra a Gaza al fine di raggiungere una pace giusta e duratura nella regione, ribadendo con forza il proprio sostegno all'attuazione della soluzione dei due stati. Avete condannato gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 e chiesto l'immediato rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, sostenendo il disarmo di Hamas e il suo ritiro dal governo di Gaza. Avete sottolineato l'impegno dell'Autorità palestinese ad assumere pienamente le sue funzioni sovrane in tutti i territori palestinesi, compresa Gaza, a riformarsi in profondità e a organizzare elezioni presidenziali e legislative nel 2026 al fine di rafforzare la votra  legittimità e autorità sul futuro stato palestinese, che ritenete non debba essere militarizzato.

