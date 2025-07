La guerra dei mondi il trailer del moderno reboot Prime Video con Eva Longoria e Ice Cube

Il celebre romanzo di H.G. Wells rivive in chiave moderna grazie a Prime Video, con un film sci-fi immersivo e attuale firmato da Rich Lee. Il classico della fantascienza La Guerra dei Mondi torna in una nuova versione cinematografica firmata Prime Video, con protagonisti Eva Longoria e Ice Cube. Il film, diretto da Rich Lee, reinterpreta il romanzo di H.G. Wells in chiave contemporanea, raccontando l'invasione aliena attraverso lo sguardo digitale del nostro tempo. Al centro della trama c'è Will Radford (Ice Cube), esperto analista della sicurezza informatica per il governo americano. Abituato a gestire minacce virtuali da una sala di sorveglianza, la sua quotidianità viene sconvolta quando un attacco alieno mette in dubbio tutto ciò in cui crede. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La guerra dei mondi, il trailer del moderno reboot Prime Video con Eva Longoria e Ice Cube

In questa notizia si parla di: prime - cube - guerra - mondi

