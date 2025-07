La Guardia Civil | Dj Godzi è stato ucciso dalle droghe La famiglia | ora nuove indagini

Il giallo della morte a Ibiza del 35enne napoletano Michele Noschese. Il papĂ Giuseppe: “La fine tragica di mio figlio mi riporta alla mente quella di Maradona, che avevo conosciuto a Napoli.”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La Guardia Civil: “Dj Godzi è stato ucciso dalle droghe”. La famiglia: ora nuove indagini

In questa notizia si parla di: guardia - civil - godzi - stato

"Mio figlio legato e picchiato'' ma la guardia civil la racconta diversa sulla morte del napoletano DJ Godzi - Continuano a emergere dettagli e contraddizioni sulla tragica morte del DJ napoletano Michele Noschese, noto come “Godzi”, avvenuta il 19 luglio a Ibiza in seguito a un intervento della Guardia Civil nella sua abitazione a Roca Llisa, complesso residenziale nella zona di Santa Eulalia.

Mentre il calcio piange Diogo Jota, la Guardia Civil indaga su velocitĂ e dinamica dello schianto (Guardian) - La morte improvvisa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha sconvolto il mondo del calcio.

Diogo Jota morto, la Guardia Civil rivela le due cause dell’incidente: a guidare era il calciatore del Liverpool - Diogo Jota e suo fratello André viaggiavano a bordo di una Lamborghini Huracán verde. Alla guida c’era l’attaccante del Liverpool.

Il padre(medico)del dj morto ad Ibiza: “Autopsia frettolosa,lo hanno ammazzato a bastonate”. Testimoni:dj Godzi,questo il nome con cui era noto Michele Noschese,35 anni,sarebbe stato pestato da alcuni agenti della polizia. Guardia Civil:”Era sotto effetto di st Vai su X

Michele Noschese, 35 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Roca Lisa. La famiglia sospetta un intervento violento della Guardia civil: testimoni pronti a parlare #michelenoschese #ibiza #djgodzi #interventoviolento #GuardiaCivil #testimoni #picchiato Vai su Facebook

La Guardia Civil: “Dj Godzi è stato ucciso dalle droghe”. La famiglia: ora nuove indagini; Dj italiano morto a Ibiza, Guardia civil: Godzi sotto l'effetto di droghe, minacciava un vicino con un coltello; Ibiza, dj morto: si sospetta la guardia civil.

Come è morto Dj Godzi a Ibiza? Per la Guarda Civil era "sotto effetto di droghe", la famiglia accusa gli agenti - Per il padre "non è credibile" la versione della polizia spagnola, già in passato accusata di violenze da alcune ong. Riporta huffingtonpost.it

Guardia civil, dj Godzi morto per continua assunzione di droga - Il dj napoletano Michele Noschese sarebbe morto a causa della "continua assunzione di stupefacenti" e "non ci sono segni di violenza sul corpo". ansa.it scrive