La Francia rompe il tabù | ‘Sì alla Palestina’ e adesso chi muove la prossima pedina??

La Francia si prepara a compiere un passo diplomatico di grande portata internazionale. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato giovedì sera che la Francia riconoscerà ufficialmente la Palestina come stato durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre 2025. Questa decisione posiziona la Francia come il primo grande paese occidentale e membro del G7 a intraprendere questa strada. L’annuncio di Macron ha scatenato immediate reazioni diplomatiche. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito la decisione “sconsiderata” e ha dichiarato che Washington “respinge fermamente” questa mossa, sostenendo che “serve solo alla propaganda di Hamas e ostacola la pace”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La Francia rompe il tabù: ‘Sì alla Palestina’ e adesso chi muove la prossima pedina??

In questa notizia si parla di: francia - palestina - rompe - tabù

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: “È un’esigenza politica, non solo un dovere morale” - È possibile che Macron approfitti della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York dal 17 al 20 giugno per annunciare ufficialmente il riconoscimento La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina.

Alta tensione Francia-Israele: «Macron vuole riconoscere la Palestina? Noi espandiamo lo Stato ebraico in Cisgiordania» - Ancora forti tensioni tra Francia e Israele. Quest’ultimo, infatti, ha accusato Emmanuel Macron di aver intrapreso una « crociata contro lo Stato ebraico ».

Match Francia-Israele, Macron: “Riconoscere la Palestina è un dovere morale”. Tel Aviv: “La sua festa è il 7 ottobre” - Francia e Israele sfiorano l’incidente diplomatico. Emmanuel Macron, in occasione del forum di difesa Shangri-La Dialogue di Singapore, in un rincorsa solitaria, ha ribadito la necessità per l’Europa di “indurire la posizione collettiva” contro lo Stato ebraico, se – ha detto- “non ci sarà una risposta commisurata alla situazione umanitaria che verrà affrontata nelle prossime ore e giorni”.

Il Regno Unito rompe con Israele: sanzioni ai coloni e sospensione dei negoziati commerciali; Soldati europei in Ucraina, l’ipotesi di Macron rompe un tabù ma è un messaggio all’Europa: “Sconfitta della Russia essenziale”; La Francia rompe il tabù: ‘Sì alla Palestina’ e adesso chi muove la prossima pedina??.