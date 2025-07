È stato il console francese a Gerusalemme, Nicolas Kassianides, a essere incaricato di consegnare la lettera a Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità nazionale palestinese. In quella lettera, giovedì 24 luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso: a settembre, «la Francia procederà al pieno riconoscimento della Palestina come Stato». Sarà il primo Paese del G7 a farlo. L’annuncio formale avverrà a settembre a New York, durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite. «Così facendo», ha scritto Macron, «la Francia cercherà di dare un contributo decisivo alla pace in Medio Oriente». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina