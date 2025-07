La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina Netanyahu | La scelta di Macron premia il terrore

La dichiarazione ha scosso le diplomazie di tutto il mondo e anche oggi, 25 luglio, il tema sarĂ all'ordine del giorno. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha deciso che il suo Paese riconoscerĂ lo Stato di Palestina. L'annuncio ufficiale arriverĂ all'Assemblea generale delle. 🔗 Leggi su Today.it

"Trump riconoscerĂ lo Stato della Palestina", ma gli Usa smentiscono: "Sul Jerusalem Post sciocchezze" - Gli Stati Uniti annunciano una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza alla quale non parteciperĂ Israele

Huckabee smentisce il Jerusalem Post: “Trump non riconoscerà lo Stato palestinese” - L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha bollato come “una sciocchezza” la notizia pubblicata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe pronto a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

Trump, voci esplosive: "RiconoscerĂ lo Stato della Palestina". Ma arriva la smentita - Indiscrezioni che potevano cambiare le sorti della guerra in Medio Oriente, ma che poi sono state prontamente smentite.

