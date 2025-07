La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina: lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. Si tratta di una svolta storica: la Francia è il primo Paese del G7 a riconoscere ufficialmente la Palestina come stato. Il riconoscimento, così come scritto da Macron sul suo profilo X, avverrà a settembre, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York. “Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina – ha scritto il presidente francese – Oggi l’urgenza è porre fine alla guerra a Gaza e salvare la popolazione civile”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. L’annuncio storico di Macron fa infuriare Netanyahu: “Premia il terrore”