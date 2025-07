La foto sul Fatto è un atto d’accusa al mondo | basta appelli per Gaza servono gesti dirompenti

La foto «da Pulizer» de Il Fatto Quotidiano dal titolo parafrasato di Primo Levi “Se questo è un bambino”, del 24 luglio 2025, è un atto di accusa a tutto il mondo, a tutta la cosiddetta inutile politica e a tutte le chiacchiere ovunque e da chiunque. Quand o una casa brucia, non ci si ferma a commentare come si muove il fuoco, ma si prova a spegnerlo subito, prima che dilaghi intorno e bruci tutto. La foto e il titolo mostrano la realtà di adesso e il nome dell’ebreo Primo Levi, scrittore, chimico e partigiano contro il nazifascismo. Al ritorno da Aushwitz, nel suo più famoso scritto autobiografico Se questo è un uomo, non esitò a scrivere, marcando ogni parola sulla viva carne, come un marchio a fuoco perché restasse indelebile: “Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

