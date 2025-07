La Formula E fa tappa a Londra e presto tornerà in Italia

Intervista ad Alberto Longo, Co-Founder e Chief Championship Officer della Formula E. Tanti i temi toccati nel corso nel corso di questa chiacchierata avvenuta a margine del Marvel Fantastic Four E-Prix London, a partire dal bilancio stagionale, con la FE che ha raggiuntato risultati da record in questa undicesima stagione, fino al futuro della competizione. L'anno prossimo il calendario si espanderà e si correrà per la prima volta in Spagna, terra natia dello stesso Longo. E, inoltre, proprio quest'ultimo ha confermato che la Formula E tornerà al più presto in Italia, ma è ancora da stabilire dove. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Formula E fa tappa a Londra e presto tornerà in Italia

