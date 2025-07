La Fiorentina di Pioli va | Kean non perdona doppietta e Carrarese ko

Buona anche la seconda amichevole per l'ex tecnico del Milan: l'attaccante della Nazionale è giĂ in formato campionato. Ora la Viola si sposta in Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Fiorentina di Pioli va: Kean non perdona, doppietta e Carrarese ko

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…” - “Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli - Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - 2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina | Calciomercato.

Fiorentina, otto gol nella prima uscita con la Primavera. Entusiasmo al Viola Park - 500 tifosi la squadra di Pioli comincia a mettere minuti nelle gambe. Scrive msn.com