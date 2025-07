La fiera del Perdono fuori dal centro non ha senso Organizzeremo qui una manifestazione alternativa

"Ci aspettavamo un tavolo di confronto, che non c'è stato. Ci siamo trovati davanti a una decisione già presa, quando si sarebbe potuta trovare una soluzione insieme per il bene comune. Visto che ci è stata portata via la fiera di San Nicola, quello stesso giorno, domenica 14 settembre, noi commercianti del centro storico, tutti uniti, organizzeremo qualcosa di alternativo. Viviamo il centro ogni giorno e ci mettiamo sempre il cuore". L'associazione Tolentino Commercio Centro Storico interviene sulla decisione presa dall'amministrazione di trasferire la fiera del Perdono di San Nicola in viale Giovanni XXIII "per una questione di viabilità , cantieri post-sisma e sicurezza ".

In questa notizia si parla di: centro - fiera - organizzeremo - perdono

