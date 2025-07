la duchessa di windsor chi era wallis simpson

Negli ultimi anni si è fatto un paragone – tanto suggestivo quanto potenzialmente fuorviante – tra la storia di vita di Wallis Simpson e quella di Meghan Markle. Sebbene entrambe le donne, americane e divorziate, hanno incontrato un principe britannico – Edoardo VIII nel caso di Wallis, Harry per Meghan – sfidando un’istituzione secolare, le due storie non hanno niente in comune. Entrambe sono state per molti il motivo dell’abbandono dei ruoli dei loro amati: nel 1936 Edoardo ha rinunciato al trono per Wallis, nel 2020 Harry ha fatto un passo indietro decidendo di non lavorare più per la Corona per Meghan. 🔗 Leggi su Dilei.it

